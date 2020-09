Hamilton holt sich Pole in Monza - Debakel für Ferrari

Der britische WM-Spitzenreiter verwies mit dem Streckenrekord von 1:18,887 Minuten seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. Für Hamilton war es bereits die sechste Pole dieser Saison und die 94. seiner Karriere. Dritter im Autodromo Nazionale di Monza wurde der überraschend starke Carlos Sainz im McLaren.

Sebastian Vettel war in der Qualifikation nur 17. geworden, sein Ferrari-Stallrivale Charles Leclerc auch nur 13.

Vettel ist in Monza zum fünften Mal in dieser Formel-1-Saison vorzeitig in der Qualifikation ausgeschieden. Foto: Jennifer Lorenzini/Pool Reuters/AP/dpa © Jennifer Lorenzini (dpa)

