Hamilton zum Formel-1-Neustart: «Alle verdammt eingerostet»

Corona-Krise

«Wir müssen so in Fahrt kommen, als hätten wir keines dieser Rennen verpasst», sagte der 35-Jährige in einem Video seines Mercedes-Teams. Er sei deshalb im engen Austausch mit dem Rennstall. «Unsere Herausforderung ist, wie wir das hinbekommen. Wir müssen dafür alle Werkzeuge nutzen, die wir haben», sagte Hamilton. Auch zu den von ihm ungeliebten Einsätzen im Simulator sei er deshalb bereit.

Die Formel 1 hat seit dem ausgefallenen Auftakt in Australien Mitte März alle WM-Läufe bis Ende Juni wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt oder verschoben. Die Saison soll nun mit zwei Grand Prix vor leeren Rängen im österreichischen Spielberg im Juli beginnen. «Im Freitagstraining werden wir wohl alle verdammt eingerostet sein», sagte Hamilton.

Der sechsmalige Champion nutzt die Auszeit für intensive Arbeit an seiner Fitness. «Es ist eine gute Phase für meinen Körper und meinen Kopf», sagte Hamilton. Dennoch sorge er sich ständig um seine Form. «Dann denke ich, da ist wieder ein bisschen Fett, ich muss unbedingt laufen gehen», sagte der Brite.

Probleme mit der Motivation habe er nie gehabt. Die aktuelle Situation sei auch eine Chance. «Wenn wir uns in dieser Phase nicht verbessern, dann verschwenden wir unsere Zeit. Du musst mit dem Hintern hochkommen und einfach machen», sagte Hamilton.