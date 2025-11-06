Handwerk rettet Schulbetrieb

Die haben Seit Ende August mit Überstunden und Wochenendarbeit die Cuno I und II soweit saniert, das die Brandschutzauflagen nun erfüllt und die allermeisten Räume wieder verfügbar sind. Oberbürgermeister Dennis Rehbein betonte die Leistungsstärke und Motivation der Handwerksbetriebe bei der Sanierungsarbeit.

Sebastian Grube von der Forma Meyer Brandschutz hatte die Koordination der Gewerke zu verantworten - auch er ist voll des Lobes. Die Geschäftsführer der Handwerksbetriebe hätten unkompliziert und zielorientiert zusammengearbeitet.

Allerdings ist die Lösung nur eine mittelfristige: Was jetzt saniert worden ist, dürfte für etwa 3-4 Jahre reichen. Bis dahin brauche man einen Plan, sagt OB Rehbein: Generalsanierung, Teilneubau oder Neubau für die Cuno I und II.

