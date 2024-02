Handy regelmäßig mit feuchtem Mikrofasertuch säubern

Ein Smartphone ist häufig in der Hand - und zwar an allen möglichen Orten und bei den verschiedensten Tätigkeiten. So wird es zum Tummelplatz für Keime. Beim Reinigen ist meist noch Luft nach oben.

© Christin Klose/dpa-tmn/dpa