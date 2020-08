Hansi Flick: «Ich muss mich nicht verstellen»

München (dpa) - Hansi Flick sieht in seinem Erfolg beim FC Bayern München ein Argument für ehrliche, seriöse und ruhige Arbeit. «Es schadet jedenfalls nicht, so zu sein und so zu arbeiten», sagte der «Trainer des Jahres» dem «kicker».

© Matthias Balk (dpa)