Hardy Krüger lüftet ein Geheimnis

Potsdam (dpa) - Schauspieler Hardy Krüger hat erstmals Einzelheiten zu seiner Rolle in der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» preisgegeben. «Ich spiele Lars Brunner, den Ex-Freund von Maren», sagte der 56-Jährige in einem RTL-Interview. Im Stammbaum der Daily Soap ist er damit Vater von Jonas (Felix van Deventer) und Lilly (Iris Mareike Steen). Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen) hatte ihren Ex, der nach Amerika ging, schon mehrfach erwähnt. Er war aber noch nie zu sehen gewesen.

«Die beiden haben Lilly und Jonas in die Welt gesetzt und waren ein gutes, fröhliches Paar. Auch als Vater machte er anfangs eine gute Figur, doch als er nach Amerika ging, verschlechterte sich der Kontakt zu seinen Kindern, da er sich auf seine Karriere konzentrierte», schilderte Krüger die Biografie seiner Figur. Krüger hat sein «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Debüt am 6. August.

Große Unterschiede zu seiner Figur

Er sehe große Unterschiede zwischen sich und Lars Brunner, so der Schauspieler. «Er ist Arzt und ich bin Schauspieler – das sind große Unterschiede. Er geht offen auf Menschen zu, während ich eher der Typ bin, der sich zurückzieht, wenn er nicht gerade auf der Bühne steht.»

Es gebe aber auch Gemeinsamkeiten, sagte Krüger. «Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann setze ich alles daran, es zu schaffen. Ehrgeiz und Disziplin sind uns beiden nicht fremd. Die Lebenslust und Leichtigkeit gefallen uns beiden, und wir lachen gerne über uns selbst, was aber auch dazu führen kann, dass wir in Fettnäpfchen treten.»

«Es fühlte sich an, als wäre ich nie woanders gewesen»

Der Schauspieler fühlt sich nach eigenen Worten am Potsdamer Set von «GZSZ» sehr wohl: «Es fühlte sich an, als wäre ich nie woanders gewesen. Das lag vielleicht daran, dass ich einige der Kollegen schon kannte oder bereits mit ihnen an anderen Projekten gearbeitet habe.» Die Atmosphäre sei entspannt und freundlich gewesen. «Ohne Stress und viel Gerede gingen wir gleich ans Werk und hatten unseren Spaß. Jetzt sind fast zwei Monate vergangen, und es fühlt sich an wie eine liebende Gemeinschaft, die Spaß an ihrer Arbeit hat.»

«GZSZ» läuft montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit eine Woche vorab auf RTL+.