Harris: Das ist die «wichtigste Wahl unseres Lebens»

Chicago (dpa) - Die US-Präsidentschaftswahl im November ist nach Ansicht der demokratischen Kandidatin Kamala Harris eine der wichtigsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Zum Abschluss des Parteitags der Demokraten in Chicago sagte die Vizepräsidentin, die Wahl sei «nicht nur die wichtigste unseres Lebens, sondern auch eine der wichtigsten im Leben unserer Nation». Die Konsequenzen, falls der Republikaner Donald Trump wieder ins Weiße Haus einziehen sollte, seien «extrem ernsthaft», warnte Harris.

Harris (59) tritt am 5. November bei der Präsidentenwahl für die Demokraten gegen Ex-Präsident Trump (78) an. Amtsinhaber Joe Biden (81) tritt nicht mehr an.