Harris gibt sich in letzter Wahlkampfrede siegessicher

Philadelphia (dpa) - In einer Show mit zahlreichen Stargästen an ikonischem Ort hat sich US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zum Abschluss ihres Wahlkampfs siegessicher gezeigt. Vor den Stufen des Philadelphia Museum of Art im «Swing State» Pennsylvania, der Kulisse aus dem Kultfilm «Rocky» über den Aufstieg eines Boxers, sagte Harris: «Es ist schön, wieder in der Stadt der brüderlichen Liebe zu sein, wo das Fundament unserer Demokratie geschmiedet wurde, und hier an diesen berühmten Stufen, einer Hommage an diejenigen, die als Außenseiter beginnen und sich zum Sieg hocharbeiten.»

Harris wiederholte ihr Versprechen, eine Präsidentin für alle Amerikanerinnen und Amerikaner zu sein. Die minuziös choreografierte Veranstaltung mit Gästen wie Starmusikerin Lady Gaga und TV-Ikone Oprah Winfrey erinnerte an große amerikanische Fernsehmomente wie die Oscar- und Grammy-Verleihungen oder die Halbzeitshow des Super Bowl. Zehntausende enthusiastische Zuschauer jubelten Harris zu.