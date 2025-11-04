Haspe behält seinen Bezirksbürgermeister

Bei der Kommunalwahl ist die Hasper SPD nur äußerst knapp vor der AfD stärkste Partei geworden. Wisotzki wurde mit den Stimmen aller anderen dort vertretenen Parteien gewählt – außer den AfD-Stimmen. Die AfD hatte eine eigene Liste für Bezirksbürgermeister aufgestellt. Auch in Hohenlimburg ist im Bezirksparlament gewählt worden.

Die CDU stellt mit Michael Glod den neuen Bezirksbürgermeister – allerdings nur für zweieinhalb Jahre. Nach der Hälfte der Wahlperiode übernimmt dann Frank Schmidt von den Bürgern für Hohenlimburg den Chefsessel in der Bezirksvertretung. Das war vorab so abgemacht, und ist gestern mit 10: 2 so beschlossen worden. Bei der Kommunalwahl hatten CDU und Bürger für Hohenlimburg sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Am Ende waren die Bürger für Hohenlimburg hauchdünn stärkste Kraft.