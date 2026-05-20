Hasper Kirmes 2026 - alle Infos

Ein Highlight werden die Hasper Lichter sein. Insgesamt 80 Lichtpfeiler werden im Hasper Kreisel aufgestellt, darunter auch eine, bei der sich Besucher und Vereine per Spende verewigen können.

Die Kirmes soll ein breites Angebot bieten: Von DJs und Livemusik, bis über einem multikulturellen Essensangebot, Cocktailständen und Fahrgeschäften; Die Hasper Kirmes soll alle Sinne bespielen und für Spaß als auch Entspannung sorgen.

Nicht wegzudenken sind auch die traditionellen Veranstaltungen um die Hasper Kirmes rum. Wie jedes Jahr wird ein neuer Iämpeströter bestimmt, ein neuer Wolkenschieberlehrling ernannt, Erbsensuppe gegessen und vieles mehr.

Nach dem Erbsensuppenessen sollen drei Gelenkbusse fahren, um gut zum Kirmeszug zu kommen. Dieser findet dieses Mal nämlich andersrum statt als sonst, sodass er auch bei der Hasper Kirmes endet.

Die Kirmes soll mit dem neuen Licht- und Gastronomiekonzept und den altansässigen Traditionen wieder für Begeisterung für die eigene Tradition sorgen und zeigen, was Hasper Vereine zusammen schaffen können.