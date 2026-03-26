Hasper Kirmeslichter

Hagens Schausteller und der Hasper Heimat- und Brauchtumverein haben sich mit Salvatore Bucco zusammengetan. Der war 2019 treibende Kraft bei den "Hasper Lichtern" - und die sind damals sehr positiv aufgenommen worden. Mit einem Mix aus Kirmestradition und Hasper Lichtern soll es im Juni gelingen, wieder deutlich mehr Leute in den Hasper Kreisel zu locken. Für das Spektakel wird auch der Kirmesumzug um 180 Grad gedreht: Es geht vom Quambusch aus mitten in die Hasper City.

Dazu haben wir auch einen ausführlicheren Beitrag in unserem Radioprogramm gesendet. Den hört Ihr hier: