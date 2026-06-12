Haßley - manchmal wird's eng und gefährlich

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Hagen hat viele schöne Ecken - eine davon ist Haßley! Das hat sich herumgesprochen! Bei schönem Wetter, am Wochenende...kann es regelrechte Rush Hours geben. Alle wollen raus, ins Grüne. Das sorgt bei den Anwohnern - gerade bei denen mit Kindern - manchmal für ein mulmiges Gefühl...