Haßley - manchmal wird's eng und gefährlich
Wohnen, wo andere zum Spaziergehen hinfahren. Das hat Vorteile, kann aber auch gefährlich werden. Anwohner auf Haßley wollen dafür sensibilisieren. Gerade, weil in den letzten Jahren immer mehr Familien mit Kindern zugezogen sind.
Veröffentlicht: Freitag, 12.06.2026 11:51
Tempo 30 und überschaubarer Parkraum - gerade an Wochenenden kann es eng und gefährlich werden, sagen die Anwohner Kerstin Bahn und Dominik Spohr. Gerade für ihre Kinder.
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Hagen hat viele schöne Ecken - eine davon ist Haßley! Das hat sich herumgesprochen! Bei schönem Wetter, am Wochenende...kann es regelrechte Rush Hours geben. Alle wollen raus, ins Grüne. Das sorgt bei den Anwohnern - gerade bei denen mit Kindern - manchmal für ein mulmiges Gefühl...
Dominik Spohr und Kerstin Bahn leben auf Haßley, haben jeweils Kinder - und wollen die Menschen sensibler machen. Selbst wenn eine 30 auf dem Schild steht, kann das zuviel sein...
Also: einfach mal die Perspektive wechseln...und vor allem rücksichtsvoll und vorausschauend fahren, wäre der Appell. Dann ginge es vielleicht sogar ohne Änderung der Vorschriften...
Dominik und Kerstin freuen sich über jeden, der zu Besuch kommt und ein bisschen frische Luft tanken will. Beide hoffen dabei aber auf möglichst viel gegenseitige Rücksichtnahme...damit alles sicher und unfallfrei bleibt!