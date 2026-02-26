Haushalt eingebracht

28 Prozent aller öffentlichen Ausgaben tragen die Kommunen. Sie bekommen aber im Gegenzug nur 16 Prozent aller Steuereinnahmen. Das müsse sich dringend ändern - eine Gemeindefinanzierungsreform müsse her, sagt Maßmann. Außerdem hätten die Sozialhilfe- und Kosten für die Unterkunft z. B. für Geflüchtete inzwischen eine Dynamik erreicht, die kommunale Haushalte nicht mehr bewältigen könnten. Zur Wahrheit über den Hagener Haushalt gehört auch ein kontinuierlich angestiegener Personalbestand: Von 2015 bis 2027 steigt die Stellenzahl um 1457 - das sind 82 Prozent.

Der Haushaltsplanentwurf geht jetzt in die politische Beratung. Im Mai soll er dann beschlossen werden.