HBO Max in Deutschland: Was kann der neue Streamingdienst?

Köln (dpa) - Den US-Streamingdienst HBO Max gibt es ab sofort auch in Deutschland. Damit verschärft sich noch einmal der Wettbewerb ums Publikum auf dem hart umkämpften, deutschen Streamingmarkt. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wer steckt hinter dem neuen Streamingdienst?

HBO Max ist Teil des Medienunternehmens Warner Bros. Discovery, zu dem unter anderem das Filmstudio Warner Bros., der Streamingdienst Discovery+, Nachrichtennetzwerke wie CNN, Sender wie HBO und Eurosport sowie das Comic-Universum DC Comics gehören. HBO Max ist in den USA schon seit 2020 verfügbar und hat aktuell rund 128 Millionen Abo-Kunden. Nun folgen Deutschland, Österreich, die Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein, im März Großbritannien und Irland.

Welche Inhalte gibt es zum Start - und welche folgen?

Der US-amerikanische Pay-TV-Sender Sender HBO (Home Box Office) ist für hochwertige und preisgekrönte Serien bekannt, wie «Die Sopranos», «Game of Thrones», «Succession», «The White Lotus», «Euphoria» oder «The Last of Us». Neben Kult-Comedys wie «Friends» und «The Big Bang Theory» zeigt der Streamer auch Blockbuster wie den Golden-Globes-Abräumer «One Battle After Another», «Superman», «The Batman», «Dune», die «Harry Potter»-Teile und Horrorfilme wie «Weapons». Außerdem:

«The Pitt»: Die mit mehreren Emmys ausgezeichnete Serie zeigt eine 24-Stunden-Schicht in einer fiktionalen Traumaklinik in Echtzeit. Die Deutschland-Premiere der ersten Staffel wird zum Start am 13. Januar direkt mit Staffel zwei ergänzt.

«A Knight of the Seven Kingdoms»: Der zweite «Game of Thrones»-Ableger bringt Fans zurück nach Westeros. Die sechs Folgen über die Abenteuer von Ritter Sir Duncan dem Großen sind ab dem 19. Januar verfügbar. Die Prequel-Serie «House of the Dragon» geht im Sommer in die dritte Staffel.

«Heated Rivalry»: Die kanadische Serie über die Liebe zwischen zwei Eishockey-Spielern hat in Amerika für Furore gesorgt. Weltstar Miley Cyrus will für die zweite Staffel unbedingt einen Song beisteuern. Die sechs Episoden starten in Deutschland am 6. Februar.

«Banksters»: Die deutsche Produktion über einen Bank-Azubi, der sich auf kriminelle Abwege begibt, startet am 20. Februar. Im Herbst ist die achtteilige Vorgeschichte zum hochgelobten Gangster-Drama «4 Blocks» um Clanboss Toni Hamady (Kida Ramadan) zu sehen - in «4 Blocks Zero» gespielt von Nachwuchsschauspieler Tareq Nassery.

Durch Partnerschaften mit deutschen Medienfirmen sind Filme wie «Das Parfum» und die «Fack ju Göhte»-Reihe bei HBO Max zu sehen, im kommenden Jahr der Blockbuster «Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping», der im November 2026 in die Kinos kommt.

Sportfans sehen ab dem 6. Februar die Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele von Milano-Cortina, da Rechteinhaber Eurosport ebenfalls zu Warner Bros. Discovery gehört.

Was kostet ein Abo?

Die kleinste Option ist für 5,99 Euro monatlich recht günstig. Wer werbefrei streamen will und Inhalte auch herunterladen möchte, muss 11,99 Euro pro Monat zahlen. Das Premium-Abo für 16,99 Euro im Monat beinhaltet mehr parallele Streams, eine bessere Bildqualität (4K UHD) und eine höhere Download-Zahl. Ein Sportpaket (u.a. mit der Tour de France, Wintersport und den Australian Open) ist für drei Euro im Monat zusätzlich buchbar. Die Winterspiele kann aber jeder Kunde und jede Kundin sehen. Nach einem Jahr steigen die Preise um monatlich einen Euro. Die Abos sind monatlich kündbar.

Wie empfange ich HBO Max?

HBO Max steht über den Browser unter hbomax.com sowie über alle gängigen Appstores zur Verfügung. Außerdem kann der Streamingdienst über verschiedene Smart-Fernseher und Streaming-Geräte wie Google Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV oder Roku genutzt werden.

Wie reagieren andere Streamingdienste?

RTL hat schon reagiert und kurz vor dem Start einen Deal verkündet: Wer die beiden Streamingdienste RTL+ und HBO Max im Doppelpack bucht, bekommt die Abos günstiger - in den ersten Monaten teilweise schon für zusammen rund zehn Euro im Monat.



Sky/Wow hat bislang viele HBO-Formate in Deutschland gezeigt - und das bleibt auch so, wie das Unternehmen der dpa bestätigte. So werden die kommenden Staffeln von Serien wie «The White Lotus», «Euphoria» oder «House of the Dragon» zu sehen sein - parallel zu HBO Max.

Schon vor Monaten wurden Pläne der RTL Group bekannt, Sky Deutschland zu übernehmen, um den deutschen Streamingmarkt gegen große US-Anbieter zu stärken. Die Regulierungsbehörden müssen dem Deal noch zustimmen.

Auch Warner Bros. Discovery selbst ist derzeit Teil einer Bieterschlacht. Die Medienkonzerne Paramount und Netflix buhlen um eine Übernahme des Hollywood-Rivalen. Noch ist nichts entschieden, der Warner-Vorstand empfiehlt seinen Aktionären, den Deal mit Netflix einzugehen. Was eine Übernahme für HBO Max und andere Dienste bedeuten würde, ist noch unklar. Der Prozess würde ohnehin wohl mindestens ein Jahr andauern.