Heidi Klum moderiert WM-Auslosung in Washington

Washington (dpa) - Heidi Klum (52) übernimmt bei der Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine Hauptrolle. Das deutsche Supermodel wird die Veranstaltung am Freitag (18.00 Uhr/MEZ) in Washington gemeinsam mit dem US-Schauspieler und Comedy-Star Kevin Hart sowie Schauspieler Danny Ramirez moderieren, wie der Weltverband FIFA mitteilte.

«Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren», sagte Klum, die auch bei der Auslosung für die WM 2006 in Deutschland aufgetreten war. «Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel größeren Bühne mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften.»

Internationale Musik-Acts

Neben Klum und ihren Co-Moderatoren setzt der Fußball-Weltverband auf Entertainment mit Weltstars: So sind Auftritte des italienischen Tenors Andrea Bocelli sowie von Popstar Robbie Williams in Begleitung von Nicole Scherzinger geplant. Nach Abschluss der Auslosung soll zudem die Band Village People das weltweite Millionen-Publikum mit ihrem Welthit «Y.M.C.A.» unterhalten.

Nach Angaben aus dem Weißen Haus will auch US-Präsident Donald Trump an dem Event teilnehmen. Zuletzt war spekuliert worden, dass der 79 Jahre alte Republikaner bei der Zeremonie den neuen FIFA-Friedenspreis erhalten könnte.

Die Fußball-WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Mexiko und Kanada statt. Erstmals wird die WM-Vorrunde mit 48 Teams ausgetragen.