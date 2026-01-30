Heidi Klum verpasst nächster «GNTM»-Staffel neuen Titelsong

Berlin (dpa) - Heidi Klum rührt die Werbetrommel zur neuen Staffel von «Germany’s next Topmodel» und promotet ihren eigenen Song mit einem Video. Auf Instagram postet die 52-Jährige seit Tagen bereits Schnipsel zu ihrem neuen Titel «Red Eye», der am 13. Februar erscheint und der offizielle Titelsong der 21. Staffel der Castingshow wird. Produziert wurde der Track gemeinsam mit dem bekannten US-DJ und Produzenten Diplo (47).

Einen ersten Eindruck veröffentlichte Klum in einem Video auf Instagram, das sie zusammen mit Diplo in animierten Cartoon-Szenen zeigt. «Vielen Dank an Diplo für diesen neuen Track», schrieb sie dazu. Die neue Staffel von «Germany’s next Topmodel» startet am 11. Februar auf ProSieben.

Schon der vierte Ausflug in die Musik

Für Klum ist es bereits der vierte Ausflug in die Musik: Nach der Weihnachtssingle «Wonderland» (2006) veröffentlichte sie zuletzt «Sunglasses at Night» (2024), abgemischt von DJ Tiësto, sowie «Chai Tea with Heidi» (2022) mit Snoop Dogg – beide ebenfalls als «GNTM»-Titelsongs.

Letzterer erntete 2022 bei ihrem Live-Auftritt im Finale der Staffel unter anderem Kritik. Damals verteidigte sie ihr Ehemann Tom Kaulitz (36), der den Song produzierte und mit Klum den Song auf der Bühne performte. «Es gibt immer Leute, die rumhaten. Aber man muss auch sehen: Heidi ist keine Sängerin und wir sind live aufgetreten», sagte der Gitarrist von Tokio Hotel damals in seinem Podcast.