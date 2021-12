Heimwerken und Klavierspielen derzeit bei iOS-Gamern beliebt

Aus dem App Store

Berlin (dpa) - Draußen ist es nass und kalt. Doch von dem grauen Winterwetter lässt sich die Gamer-Gemeinde nicht die Laune vermiesen. Es gibt schließlich viel zu spielen. Warum also nicht ins warme Kämmerlein zurückziehen und Songs auf der «Handyklaviatur» üben?

Zu einem großem Virtuosen wird man mit «Magic Tiles 3: Piano Game» vielleicht nicht. Es bringt aber Spaß, bekannte Hits und Songs mobil auf dem Klavier zu spielen. Dazu muss man lediglich rechtzeitig die vorgegebenen Tasten der Klaviatur antippen. Neu ist der Battle-Modus, mit dem sich Piano-Spieler und Spielerinnen auf der ganzen Welt messen können. Die musikalische Game-App erklimmt in dieser Woche Rang neun.

Wen das Klimpern nicht so packt, der greift in dieser Woche zu Hammer und Bohrmaschine. In «Handy Craft» schlüpfen geschickte Gamer in die Rolle eines Handwerkers. In zahlreichen Mini-Spielen und Rätseln ist unter anderem Rollrasen zu verlegen, eine Holz-Terrasse zu bauen und Risse in der Hauswand auszubessern. Es gibt also viel zu tun. «Handy Craft» schafft es diesmal auf Platz zwei der Game-Charts.

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 4 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 5 Pou Zakeh Limited 1,99 6 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 7 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 5,99 8 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 9 Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar Games 6,99 10 Hitman Sniper SQUARE ENIX 0,49

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Rocket League Sideswipe Psyonix LLC kostenlos 2 Handy Craft h8games kostenlos 3 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 4 Paper Fold Good Job Games kostenlos 5 Collect Em All! Voodoo kostenlos 6 Zen Match - Relaxing Puzzle Good Job Games kostenlos 7 Clash Royale Supercell kostenlos 8 BitLife DE - Lebenssimulation Goodgame Studios kostenlos 9 Magic Tiles 3: Piano Game Amanotes Pte. Ltd. kostenlos 10 Neues Quizduell! MAG Interactive kostenlos

Meistgekauft iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 5,99 6 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 7 Stardew Valley Chucklefish Limited 4,99 8 Pou Zakeh Limited 1,99 9 Mein Kind Lebensborn Sarepta Studio AS 1,99 10 EXIT – Der Fluch von Ophir USM 5,99

Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Rocket League Sideswipe Psyonix LLC kostenlos 2 Hay Day Supercell kostenlos 3 slither.io Lowtech Studios LLC kostenlos 4 Geometry Dash Lite RobTop Games AB kostenlos 5 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 6 Zen Match - Relaxing Puzzle Good Job Games kostenlos 7 Bus Simulator : Ultimate Zuuks Games kostenlos 8 Happy Color® – Malen nach Zahlen X-Flow kostenlos 9 Solitaire Card Game by Mint games mint kostenlos 10 Rummikub Kinkajoo Ltd kostenlos

© dpa-infocom, dpa:211208-99-300442/8