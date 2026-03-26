Heiraten to go...

Das geht an einem der wohl beliebtesten Hochzeitstage dieses Jahr: dem 26.6.26. Für die Zeremonien gibt es vier unterschiedliche Locations: die Taufkapelle in der Johanniskirche, das Theater an der Volme, eine überdachten Bühne oder ein hübsches Wiesengrundstück auf dem Elbersgelände. Trausprüche und Musik können aus einer Setlist ausgesucht werden.

Das Besondere: Das Ganze kostet nichts und kann sowohl spontan als auch mit Anmeldung über www.einfachheiraten.info erfolgen. Die einzigen Voraussetzungen für die kirchliche Trauung: Ein Nachweis über die standesamtliche Trauung und eine Person, die evangelisch ist. Vorbereitet wird die Zeremonie nur unmittelbar vorher in einem kurzen Gespräch mit einer Liturgin oder einem Liturgen.

Zu dem Thema haben wir auch einen Beitrag in unserem Morgenprogramm gesendet - der ist hier:







