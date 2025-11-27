Heiße Spur im Fall Zeynep

Die damals 5-jährige war 1986 nur rund 100 Meter von ihrem Elternhaus in Neuenrade ermordet aufgefunden worden. Sie wurde erstochen. In der Nähe der Leiche konnten die mutmaßliche Tatwaffe, ein Schweizer Taschenmesser, und ein paar Motorradhandschuhe in einer Mülltonne gefunden werden. Und genau diese Handschuhe könnten die Ermittler jetzt auf die richtige Spur bringen.

Es hat sich eine Person gemeldet die glaubt zu wissen wem sie gehören. Der mutmaßliche Besitzer soll ein damals Jugendlicher sein, der im gleichen Haus wie Zeynep gewohnt haben könnte. Die Polizei Hagen geht diesem Hinweis jetzt nach.

Neben zahlreichen Hinweisen haben sich mehrere Leute gemeldet, die die Belohnung von 5.000 Euro deutlich erhöhen wollen. Sie liegt inzwischen bei 21.000 Euro.