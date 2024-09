Helene-Fischer-Fans aufgepasst!

Düsseldorf (dpa) - Die beliebte «Helene Fischer Show» für das Fernsehweihnachten im ZDF wird in diesem Jahr am 6. und am 7. Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet. «Auch in diesem Jahr begrüßt Helene Fischer ihre Fans und das Publikum zu einer neuen spektakulären Ausgabe ihrer Show», teilte das Zweite mit.

Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Der Sender strahlt das Konzert, das in der Messehalle Düsseldorf steigt, am 25. Dezember aus.

Zu Weihnachten 2023 hatte es erstmals nach vier Jahren wieder eine Fischer-Show im ZDF gegeben - 5,02 Millionen saßen im Schnitt vor den Bildschirmen. Das quotenstarke Format hatte 2019 sogar noch fast sechs Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt.

In den Jahren danach fiel die Show wegen Corona aus. 2020 tröstete ein Best-of-Zusammenschnitt die Fans. 2022 war «Die Helene Fischer Show» älteren ZDF-Angaben zufolge dann wegen «vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen» ins Wasser gefallen.