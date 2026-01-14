Helferinnen und Helfer gesucht

Wichtige Sache, so ein Amphibienzaun. Entsprechend liegt sie auch Anna Lena Westermeyer am Herzen. Es macht Sinn, sich zusammen zu tun...und ein paar Dinge zu beachten!
Manchmal werden solche Zäune und Menschen, die Amphibien über Straßen tragen, belächelt. Reicht doch, wenn Autofahrer ein "bisschen aufpassen". Reicht leider nicht wirklich...
Wenn ihr mithelfen wollt, meldet euch gerne beim Naturschutzbund. Zum Beispiel per E-Mail! (info@nabu-hagen.de)
Ranger - das klingt richtig cool! Bei Das Ma Fakt sind wir ja gleich so in Richtung Dr. Bob galoppiert, dem Ranger aus dem Dschungelcamp. Jetzt sucht die Biologische Station Ranger...
Anna Lena Westermeyer sucht vielleicht ja euch...zur Unterstützung. Demnächst startet die kostenlose Ausbildung zum Amphibien-Ranger. 8 Termine, die viel Wissen vermitteln und die angehenden Ranger fitmachen sollen. Kurz schonmal ein kleiner Vokaltest... Was sind bitte "Stillgewässer", um die man sich kümmern soll?
Wer sich als Ranger engagiert, kann das auf die Referenzliste in der Bewerbung schreiben. Das bringt später beispielsweise Bio-Studenten einen Vorteil bei der Jobsuche. Und wenn sie dann noch erklären können, was Laichballen sind...
Wieder was gelernt! Sind wir doch fast bereit für die Ausbildung zum Amphibien-Ranger...zum Kröten-Dr Bob, sozusagen!
Interessenten bitte per Mail hier melden: annalena.westermeyer@biostation-hagen.de