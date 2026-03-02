Heli sorgt für Vogelschutz

Studien besagen, dass das Kollisionsrisiko für die Tiere um bis zu 90 Prozent sinkt. Die Montage ist an der neuen Leitung nördlich der A1 - zwischen Raststätte Lennhof und Hengsteysee geplant. Wegen der Topografie des Geländes wird ein Helikopter eingesetzt. Das Ganze steht und fällt mit dem Wetter, kann also im Zweifel noch verschoben werden. Amprion baut aktuell eine 380-Kilovolt-Verbindung zwischen Dortmund und Betzdorf in Rheinland-Pfalz.