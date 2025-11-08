Navigation

Henning Baum trägt sich ins goldene Buch ein

Veröffentlicht: Samstag, 08.11.2025 15:27

Das Kurzfilmfestival "eat my shorts" geht dieses Jahr in Hagen in die 12. Runde.

© Radio Hagen / Timo Grundmann

Einer der Gäste dieses Jahr ist der deutsche Schauspieler Henning Baum. Als "Startakt" begrüßte ihn nicht nur der Oberbürgermeister Dennis Rehbein, sondern er durfte sich auch in das goldene Buch der Stadt Hagen verewigen. Direkt ins Fernsehen ging es bei Henning Baum nicht von Anfang an, aber sein Interesse für Film und Spiel war schon immer da, erzählt der Schauspielstar:

 

© Radio Hagen

Das Filmfestival findet am Samstag, 8. November, in der Stadthalle statt. An dem Abend werden nicht nur berühmte Gäste begrüßt, sondern es wird auch aus verschiedenen eingereichten Kurzfilmen ein Gewinner ausgesucht. Anschließend werden die Gewinner gekürt. Eine Aftershowparty für die Gäste rundet den Abend ab. In der Jury sitzt unter anderem auch Henning Baum, welcher für Krimi-Fernsehserien wie „Mit Herz und Handschellen“ oder „Der letzte Bulle“ bekannt geworden ist. 

