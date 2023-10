Herbert bleibt DBB-Trainer - Kein Coach in Frankreich

Berlin (dpa) - Weltmeister-Coach Gordon Herbert (64) wird den französischen Euroleague-Club Asvel Lyon-Villeurbanne nicht trainieren. Er habe mit dem Deutschen Basketball-Bund «die Möglichkeit diskutiert, Asvel zu coachen und gleichzeitig Nationaltrainer zu bleiben», sagte der Bundestrainer dem «Kicker».

«Der DBB hat die Idee nicht unterstützt. Das akzeptiere ich. Ich würde das niemals ohne die Zustimmung und Unterstützung des Verbands machen», sagte der Kanadier.

Herbert hat beim DBB einen Vertrag bis 2025 und verlängerte diesen schon vor der WM mit dem erstmaligen Titelgewinn in Manila. Die Olympischen Spiele in Paris 2024 sowie die in vier Ländern ausgetragene EM 2025 sind die nächsten Ziele der Weltmeister um Dennis Schröder und Franz Wagner.

«Bin eine dreijährige Verpflichtung eingegangen»

Die international übliche Doppelfunktion als Bundestrainer und Vereinstrainer ist beim deutschen Verband nicht vorgesehen. «Ich bin eine dreijährige Verpflichtung eingegangen. Wenn die Spieler auch eine solche dreijährige Verpflichtung eingegangen sind, stehe ich dazu ohne jeden Zweifel», sagte Herbert.

Statt Herbert könnte nun der italienische Nationaltrainer Gianmarco Pozzecco Villeurbanne übernehmen. Italienischen Medienberichten zufolge steht der Ex-Profi vor einem Deal mit den Franzosen. Anders als Herbert soll Pozzecco (51) vom nationalen Verband die Erlaubnis bekommen haben, Club- und Auswahltrainer in Personalunion zu sein und damit auch den Azzurri erhalten zu bleiben. Die Bestätigung aus Lyon wird zeitnah erwartet, schrieb die «Gazzetta dello Sport».