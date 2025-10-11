Herbststimmung in Dahl: Bauern- und Kreativmarkt lockt viele Besucher an

Kreatives und Handgemachtes

Neben Lebensmitteln standen auch kreative Handwerksarbeiten im Mittelpunkt. Besucher konnten zwischen handgemachtem Schmuck, Dekoartikeln und liebevoll gestalteten Geschenkideen stöbern. Viele Stände luden zum Verweilen und Plaudern ein – die familiäre Atmosphäre gehört schließlich genauso zum Dahler Markt wie der Duft von frischem Kaffee und Kuchen.





Spendenlauf der Pfadfinder für den guten Zweck

Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr der Spendenlauf der Dahler Pfadfinder. Zwischen 10 und 13 Uhr liefen Kinder, Jugendliche und Erwachsene für den guten Zweck. Der Erlös geht an das Don Bosco Waisenheim, das die Pfadfinder vor über 20 Jahren selbst gegründet haben.

Ein Stück Heimat im Hagener Süden

Seit Jahren zieht der Bauern- und Kreativmarkt im Frühjahr und Herbst zahlreiche Menschen aus ganz Hagen an. Für viele ist er längst mehr als nur ein Markt – er ist ein Treffpunkt, an dem man Bekannte trifft, Neues entdeckt und die Region feiert.