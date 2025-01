He/Ro singen über die Sorgen ihrer Gen Z

Köln (dpa) - Seit ihrer Kindheit stehen die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann im Scheinwerferlicht. Nach ihrer erfolgreichen YouTube- und Musikkarriere unter dem Namen «Die Lochis» nennen sie sich seit knapp fünf Jahren He/Ro - und stehen für deutschen Pop-Rock der Generation Z. Am Freitag erscheint ihr zweites Album «Kein Grund zur Panik».

Mittlerweile sind die Brüder aus Darmstadt Mitte 20. Eine Zeit also irgendwo zwischen dem Ende der Teenagerzeit und dem richtigen Erwachsensein - mit ihren ganz eigenen Problemen und Sorgen. «Man verspürt Druck, teilweise auch von anderen Generationen oder durch soziale Medien, sich zu entscheiden, was man die nächsten 20 Jahre macht und wohin die Reise im Leben geht», sagte Heiko Lochmann der Deutschen Presse-Agentur.

Auf «Generation Sorgenkind» singen He/Ro auch über den Generationenkonflikt zwischen ihrer Gen Z (Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind) und älteren Jahrgängen. Darin heißt es: «Und jetzt tanzen wir auf Scherben, denn so wie die wollen wir nicht werden.»

Die Gen Z und das Haus in Flammen

Kriege, eine gespaltene Gesellschaft, die Klimakatastrophe - die junge Generation sieht sich zu Beginn ihres Arbeitslebens mit vielen Krisen konfrontiert. Auf dem Albumcover lesen die Musiker Zeitung, im Hintergrund steht ein Haus in Flammen.

«Ich will der Boomer-Generation gar keinen Vorwurf machen, weil der einzelne sicher nichts dafür kann. Es geht einfach darum, dass man teilweise schon eine gewisse Last auf sich trägt, die das Resultat von dem ist, was die letzten 30 Jahre passiert ist - sowohl politisch als auch gesellschaftlich», erklärt Heiko.

Die zwölf Songs auf «Kein Grund zur Panik» pendeln textlich zwischen Zerrissenheit und Hoffnung. Der Gitarrenrock, der teilweise an Jugendgruppen der 90er (Echt, Killerpilze) und Bands wie Kraftklub erinnert, ist auf die Social-Media-Generation mit Tiktok und Co. zugeschnitten - inklusive Autotune und Längen von rund 2:30 Minuten.

Neben typischen Texten über Beziehungen und Trennungen («Jetzt weinst du», «Wünsch dir das Beste») überzeugen vor allem die Stücke mit gesellschaftlicher Relevanz. Beeindruckend ist der wütende Start des Albums und gleichzeitig die kommende Single «Bluten», in der es um Mobbing geht.

Mobbing - die Narben bleiben ein Leben lang

Erst traurig und dann immer aggressiver singen die 25-Jährigen eindringliche Zeilen wie: «Weitermachen, weiterlächeln, heimlich auf dem Klo verstecken, Spruch kassieren, nicht der Letzte, Klappe halten, bloß nicht petzen.»

Das Thema Mobbing begleite die beiden seit ihrer Jugendzeit - etwa wegen fehlender Markenklamotten oder starker Akne. «Mobbing findet überall, auch in jedem Alter, statt. In der Schule, auf dem Arbeitsplatz, im Internet natürlich. Es ist einfach ein Thema, was uns sehr, sehr bewegt hat und auch immer noch bewegt», sagt Roman.

Die beiden hoffen, dass der Track auch die Leute erreicht, die mit dem Finger auf andere zeigen. «Alter Kram, den wir in der Schule erlebt haben, klopft immer wieder an und sorgt teilweise dafür, dass wir uns noch heute im Job oder in privaten Beziehungen unsicher fühlen und Angst vor Ausgrenzung haben», erklärt Heiko. «Es bleiben halt ein Leben lang Narben.»

Von den Lochis zu He/Ro

Die He/Ro-Songs klingen reif und erwachsen, schließlich sind die Sänger schon lange im Geschäft: Mit zwölf Jahren gründeten die beiden Hessen 2011 den YouTube-Kanal Die Lochis mit Musik und Parodien und werden damit extrem erfolgreich. Es folgen ausverkaufte Touren und Kinofilme. Der Schock für die jungen Fans kommt dann Ende 2019, als die Zwillinge das baldige Ende der Lochis bekanntgeben.

Mittlerweile haben die Brüder, die aktuell durch Deutschland touren, ihr altes Image erfolgreich hinter sich gelassen und sich eine treue, etwas ältere Fangemeinde aufgebaut. Allein auf Tiktok hat He/Ro über 700.000 Abonnenten.

«Wenn man erwachsen wird, will man eine Zeit lang mit seinem alten Ich nichts mehr zu tun haben. Heute ist das anders. Heute ist das für uns auch Nostalgie», erinnert sich Roman mit positiven Gefühlen an ihre Anfänge. Und Heiko ergänzt: «Es könnte sich wie ein Ballast anfühlen, kann aber auch ein Ballon sein. Und so ist das bei uns mittlerweile.»