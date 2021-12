Herrmann: Kampf gegen Covid-Sünder wichtiger als gegen Raser

Bayerischer Innenminister

Stuttgart (dpa) - Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält den Kampf gegen Corona-Verstöße derzeit für wichtiger als den Einsatz gegen Raser und Falschparker.

Man müsse dafür sorgen, dass das, was etwa auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag beschlossen wurde, nun auch tatsächlich befolgt werde, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Innenministerkonferenz in Stuttgart. «Es gibt eine kleine Minderheit, die meint, man könne das missachten. Da muss die Polizei einschreiten.»

Die Einhaltung der Corona-Vorschriften habe nun Priorität. «Das ist im Moment einfach wichtiger, als Parkverstöße oder überhöhte Geschwindigkeit zu kontrollieren», sagte er. «Die höchste Gefahr geht von Corona aus, da muss die Polizei eine Priorität setzen.»

Herrmann spricht auf der Innenministerkonferenz für die unionsgeführten Länder.

© dpa-infocom, dpa:211203-99-237402/2