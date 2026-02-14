Hettich-Walz sagt für Sprintrennen ab - Grotian rückt nach

Antholz (dpa) - Janina Hettich-Walz fällt heute für den olympischen Biathlon-Sprint aus. Die 29-Jährige hatte die vergangenen beiden Tage mit Magenproblemen zu kämpfen, wie sie auf Instagram mitteilte. «Schweren Herzens» müsse sie ihren Start über die 7,5 Kilometer absagen. Für Hettich-Walz kommt kurzfristig Selina Grotian zum Einsatz, die im Einzel am Mittwoch den 55. Platz belegt hatte.

«Um sich die Chance auf einen Staffeleinsatz und gegebenenfalls im Massenstart nicht vorzeitig zu nehmen, wurde diese Entscheidung gemeinsam von Athletin, Trainern und der medizinischen Leitung vor Ort getroffen», sagte der deutsche Mannschaftsarzt Sebastian Torka.

«Auch wenn es mir heute schon wieder besser geht, kommt der Sprint leider zu früh, eine schwere Entscheidung, aber die Gesundheit geht vor», teilte Hettich-Walz mit. Damit verpasst sie auch die Verfolgung am Sonntag. Hettich-Walz hatte im Einzel am vergangenen Mittwoch als Achte ein gutes Olympia-Debüt hingelegt.