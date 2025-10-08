Heute und morgen: Katastropenübung

Hagens Feuerwehr und der Hagener Krisenstab bereiten sich auf eine große Katastrophenübung vor. Die läuft heute und morgen. Im Stadtbild wird man davon nichts mitbekommen; es geht vor allem um Planung, Koordination und Kommunikation zwischen dem Krisenstab und der Feuerwehr. Aber bei uns im Programm kann man es heute irgendwann mitbekommen, denn in Sachen Kommunikation ist Radio Hagen Bestandteil der Krisenbewältigung.

Alle beteiligten Stellen proben die Zusammenarbeit: Mobilisierung, Strategie und Kommunikation in Sachen Versorgung mit Material und Personal. Radio Hagen hat gemeinsam mit der Feuerwehr ein Notfall-Informationsradio für den Fall eines Stromausfalls installiert und wird die Station dann besetzen. Hier geht es darum, in einem Notfall die Stadt informieren zu können - auch unabhängig von der Stromversorgung. Voraussetzung, um das Notprogramm auch ohne Strom empfangen zu können ist ein batteriebetriebenes oder ein Kurbel-Radio. Wir berichten im Laufe des Tages weiter über die Übung.