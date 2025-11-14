Hildegardis-Schule übergibt 15.000-Euro-Spende

Anlässlich des Schuljubiläums wurde ein Schulfest und ein Festgottesdienst veranstaltet. Die Erlöse beziehungsweise die Kollekte flossen komplett in die nun überreichte Spende ein. Auch haben sich einige Privatleute und Unternehmen zu einer Einzelspende entschlossen, was den Spendenbetrag nochmal erhöhte. Die Vertreterinnen der bespendeten Organisationen freuen sich unisono über die großzügige Hilfe. Besonders die beiden lokalen Organisationen Luthers Waschsalon und die Pelmke betonen, dass nur durch solche Spenden der Betrieb aufrechterhalten werden kann.