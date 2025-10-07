Hilfe für das Grün in der Stadt

Die Stadt Hagen und die Freiwilligenzentrale suchen aktuell noch nach Leuten, die ehrenamtlich mitmachen möchten. Es geht auch darum, weitere Regenretter in der Stadt aufzubauen. Diese Container sammeln und speichern das Regenwasser, mit dem dann die Bäume gegossen werden sollen.

Wer sich für Klima- und Umweltschutz einsetzen möchten, kann sich bei der Stadt melden, einfach über die Mailadresse: giessen@stadt-hagen.de. Gesucht werden Menschen, die Spaß an Organisation, Planung oder Teamarbeit haben.