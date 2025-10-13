Hilfe für jugendliche Intensivstraftäter

In der Prentzelstraße 7 in Hagen wurde heute, das Pilotprojekt "ZAKK" der Initiative Kurve Kriegen Hagen unter der Trägerschaft der KlaRe Kompetenz gGmbH eröffnet. ZAKK ist ein zentraler Anlaufpunkt für Jugendliche, die davon bedroht sind Intensivstraftäter zu werden. Jenny Brockhaus ist angestellt bei dem Jugendhilfeträger klaRe Kompetenz gGmbH und verortet im Polizeipräsidium Hagen. Sie erklärt, wie Jugendliche Zugang zu dem Hilfeangebot finden können.

Dort werden Kinder von 8 bis 16 Jahren betreut. Kinder und Jugendliche die bereits bei "Kurve Kriegen" sind, können zum ZAKK eingeladen werden. Dieser ist kein offener Jugendtreff. Jugendliche egal mit welchen Schwierigkeiten werden dort als Menschen mit Entwicklungspotenzial angesehen. Die Anlaufstelle wird drei Tage die Woche von 11 bis 16 Uhr geöffnet sein. Dort wird die Kreativität und die Handwerklichkeit gefördert. Außerdem werden die Jugendlichen dort kochen, spielen und mit Essen versorgt. Diplom-Sozialpädagogin Manuela Reimann-Merse ist Geschäftsführerin der KlaRe Kompetenz gGmbH und erklärt, womit sich die Firma beschäftigt.

Kurve kriegen besteht aus der Kooperation von Sozialarbeit und der Polizei. Die Jugendlichen gehen teilweise nicht zur Schule und geraten so auf die schiefe Bahn, weshalb viele Menschen nichts mit ihnen zutun haben möchten. Daher bieten ausgebildete Pädagogen bei dem Projekt ihre Hilfe an, um den Jugendlichen eine Stütze zu sein. Die Rollenverteilung zwischen Polizei und den Pädagogen ist wichtig, da die Jugendlichen Beziehungsabbrüche gewohnt sind und sich anderen schwer anvertrauen können, erklärt Jörg Unkrig, der Kriminaldirektor im Innenministerium NRW.

In NRW gibt es bereits 1600 (davon 114 in Hagen) erfolgreiche Absolventen von "Kurve kriegen".