Hilfe in der DomRep

In dieser Tagesschule gibt es nicht nur Bildung, sondern auch ein warmes Essen. Für viele - zumindest auch - ein wichtiger Grund, die Schule zu besuchen.

NPH heißt die Organisation, für die Kirsten arbeitet. Die gibt es schon seit den 50ern - sie hat heute 11 Häuser in 9 Ländern Lateinamerikas und der Karibik. Die versucht eigentlich verstärkt, von Einrichtungen wie Kinderdörfern wegzukommen.