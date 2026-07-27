Hilfe in der DomRep
Die Hagenerin Kirsten Henschel engagiert sich seit über 20 Jahren in der Dominikanischen Republik. 2003 hatte sie dort ein erstes Kinderdorf der Organisation NPH mit aufgebaut. Aktuell leben dort 130 Kinder, einige schwerstbehindert, bis zu ihrem 18. Lebensjahr.
Veröffentlicht: Montag, 27.07.2026 11:13
Im Kinderdorf gibt es auch eine Schule, die auch von Kindern von außerhalb besucht wird. Oberstes Ziel ist, die Kinder und Jugendlichen zu stärken und auf ihrem Weg zu begleiten.
Die Organisation NPH gibt es schon seit den 50ern - sie hat heute 11 Häuser in 9 Ländern Lateinamerikas und der Karibik. Sie setzt auf lokale Mitarbeiter UND internationale Freiwillige. Infos dazu gibt es HIER.
Eigentlich war ein Jahr in der Dominikanischen Republik geplant. Daraus sind über 20 geworden... Die Hagenerin Kirsten Henschel hat dort 2003 ein erstes Kinderdorf mit aufgebaut.
In dieser Tagesschule gibt es nicht nur Bildung, sondern auch ein warmes Essen. Für viele - zumindest auch - ein wichtiger Grund, die Schule zu besuchen.
NPH heißt die Organisation, für die Kirsten arbeitet. Die gibt es schon seit den 50ern - sie hat heute 11 Häuser in 9 Ländern Lateinamerikas und der Karibik. Die versucht eigentlich verstärkt, von Einrichtungen wie Kinderdörfern wegzukommen.
Das oberste Ziel ist, dass die Kinder und Jugendlichen irgendwann ein selbstbestimmtes Leben führen können - und auf dem Weg auch schon herausgefunden haben, wie sie ihre Brötchen verdienen wollen. Das geht von Handwerksberufen bis hin zu akademischer Bildung.
Wichtig bei der Arbeit: NPH setzt auf lokale Mitarbeiter UND internationale Freiwillige.
Spenden? Oder als Freiwilliger hin? Infos gibt's HIER!