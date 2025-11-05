Hilfe nach Hurricane Melissa
Veröffentlicht: Mittwoch, 05.11.2025 14:46
Auch Hagener schauen mit Sorge nach Jamaika. Dort hatte Hurricane Melissa gewütet und viele Schäden verursacht. Die Sängerin Joyce Nuhill ist - wenn auch indirekt - persönlich betroffen.
Joyce Nuhill hat nicht nur Hagener, sondern eben auch jamaikanische Wurzeln. Und direkt vom Hoffen und Bangen in den Hilfemodus geschaltet. Denn die Menschen brauchen dringend Hilfe!
Leidgeprüft sind die Menschen vor Ort - auch die Hurricane-Saison ist jedes Jahr eine große Herausforderung, der sie sich stellen...
Wenn ihr helfen wollt, könnt ihr unter anderem bei Das Ma Fakt schauen...da haben wir den einen oder anderen Link online... Hier ist auch EINER
Joyce selber könntet ihr übrigens aus unserer Bandabteilung kennen. Sie hat solo hier gesungen - aber auch als Teil der Dresdner acapella-Band medlz. Aktuell dreht sich bei ihr aber fast alles nur um ihre jamaikanische Heimat.