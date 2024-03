Rhein-Kreiss Neuss

Bobbolandia Grevenbroich: Hier können sich Kinder nach Belieben austoben. Hier gibt es einen Drachen-Outdoor-Bereich mit Ritterburg, Hexenbaumhaus, Piratenschiff, Trampolinen oder einem Wasserspielplatz. Wer will, kann sogar noch grillen. Allerdings muss der Grillplatz dafür vorher gemietet werden. Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene zahlen für den Eintritt 10 Euro.

Alpenpark Neuss: Viele verbinden Neuss besonders mit der Neusser Skihalle. Diese Halle kann aber sogar mehr als Ski. Dort könnt ihr zum einen Minigolf auf einer 18 Loch-Anlage spielen. Das Thema passt aber zum Berg-Flair: Ihr spielt euch quasi durch eine Almwelt mit Bachläufen oder auch einem Mühlrad, durch das ihr spielen müsst. In den Osterferien hat der Minigolf-Bereich von 10 bis 18 Uhr auf. Kinder zahlen 11 Euro und Eltern 12.

Aber auch für Fußball-Fans hat der Alpenpark Neuss was zu bieten: "Fun-Fußball". Ihr spielt euch dabei über 14 verschiedene Felder. Auf jedem erwartet euch ein neues Hindernis, an dem ihr vorbeispielen müsst. Das Ziel: Tore mit so wenig Schüssen wie möglich machen. Kinder zahlen 14 Euro und Erwachsene 17.

Rheinriff Meerbusch: Das Rheinriff in Meerbusch ist noch recht neu. Auf 9.000 Quadratmetern verstreut sich eine Beachanlage. Das Highlight: die künstliche Surfwelle. Aber neben Surfen könnt ihr dort noch einiges mehr: Volleyball, Yoga, Surfskaten. Essen und Trinken gibt es auch vor Ort. Und hin und wieder finden dort auch Musik-Events wie zum Beispiel die Kiesgrube. Jenachdem, was man machen will, sind die Preise unterschiedlich. Surfen auf der Welle startet preislich zum Beispiel bei rund 50 Euro für eine Dreiviertelstunde. Der Eintritt generell ins Rheinriff ist aber frei.

Kreis Euskirchen

Jahrmarkt anno dazumal: In der Stadt Mechernich, genauer gesagt im Ortsteil Kommern, findet vom 26. März bis 7. April (nicht an Karfreitag, 29. März, geöffnet) der Jahrmarkt "anno dazumal" statt. Was erwartet Interessierte? Ein "Streifzug durch die Geschichte des Volksvergnügens ein. Die Reise beginnt in der Kaiserzeit nach 1871 und endet auf dem Rummelplatz der Wirtschaftswunderzeit", wie es die Verantwortlichen auf ihrer Homepage versprechen. Highlights unter anderem: Ein über 140 Jahre altes Springpferdkarussell oder mechanische Schießscheiben vom Ende des 19. Jahrhunderts. Der Eintritt kostet nicht mehr als zwölf Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen kostenlos auf den Jahrmarkt.

Kreisfreie Stadt Hamm

Maximilianpark: Ein Ausflug für die ganze Familie nach Hamm in den Maximilianspark könnte in den Osterferien auf dem Zettel stehen. Denn hier gibt es eine Familienausstellung "Im Land der Drachen". Sieben lebensgroße Exemplare erwarten Jung und Alt. Im Maximilianspark soll es auch darum gehen, einen Schatz zu entdecken und dadurch den Park zu erkunden. Die Ausstellung läuft seit dem 16. März, ab 10 Uhr wrd bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 3 Euro pro Kind plus Parkeintritt, sowie 5 Euro für Erwachsene plus Parkeintritt.

Kreisfreie Stadt Hagen

3-Türme-Weg: Als Premiumwanderstrecke ausgezeichnet lädt für Wanderlustige der 3-Türme-Weg in Hagen ein. Auf der Wanderroute können der Bismarckturm, Kaiser-Friedrich-Turm und der Eugen-Richter-Turm angelaufen werden. Das deutsche Wanderinstitut sagt zu dieser Tour: "Die Tour bietet ausgehend vom idyllischen Stadtgarten abwechslungsreichen Wald, eindrucksvolle Aussichten auf die einem zu Füßen liegende Stadt, ins Umland und in die Ferne, ein Wildgehege und natürlich die drei Türme, denen die Wanderung ihren Namen verdankt". Wichtig zu wissen: nicht zu jedem Zeitpunkt sind die Türme für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Auf der offiziellen Webseite befinden sich die wichtigsten News.

Nationalpark Eifel

Narzissenroute: Zeit für einen gesamten Tag einplanen und los geht es Richtung Eifel, nicht ins Phantasialand, sondern nach Monschau-Höfen. Dort befindet sich die Wanderstrecke der Narzissenroute auf über knapp 15 Kilometern. Sie liegt am Rande des Naturparks Eifel und lädt ein, die rund sechs Millionne wildwachsenden Narzissen zu beguachten, die ab Ende März so richtig blühen - übrigens auf einer Gesamtfläche von 280 Hektar.

Düsseldorf

Tony Cragg - Please Touch: Soll es mal was kulturelles sein? Dann könntet ihr nach Düsseldorf fahren. Dort ist aktuell eine Ausstellung vom weltberühmten Bildhauer Tony Cragg, die "Please Touch!" heißt. Während man in Museen oder Galerien Bilder und Ausstellungsstücke nicht anfassen darf, ist das bei Cragg anders. Er lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, seine Arbeiten zu berühren und den Sinn dahinter zu verstehen. In der Osterferienzeit gibt es einige öffentliche Führungen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben im Kunstpalast Düsseldorf beispielsweise freien Eintritt

Köln

Vom Rheinpark bis zum Zoo mit der Seilbahn: Auch Köln hat was in den Osterferien zu bieten. Wie wärs mit einer Fahrt mit der Seilbahn und dabei verschiedene Dinge zu entdecken? Ein Besuch des Kölner Zoos lohnt sich, genauso wie durch den Rheinpark zu spazieren. Aber das ist noch nicht alles, wenn man in einer der Gondeln der Seilbahn sitzt. Schließlich könnt ihr dadurch die Stadt "schwebend erleben", wie es die Verantwortlichen selbst nennen. Einen guten Rundumblick über Köln bietet die Seilbahn in jedem Fall.

