Historisch: Holstein Kiel feiert ersten Bundesliga-Sieg

Kiel (dpa) - Holstein Kiel hat den ersten Bundesliga-Sieg in der Vereinsgeschichte gefeiert. Das Team von Trainer Marcel Rapp gewann sein Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:0 (1:0). Vor den 14.405 Zuschauern im erstmals in dieser Saison nicht ausverkauften Holstein-Stadion erzielte Patrick Erras (28.) das historische Tor des Tages für den Aufsteiger. In der Tabelle belegt Holstein Kiel aber weiterhin nur den 17. Platz.

Beiden Mannschaften war anzumerken, dass sie nach den enttäuschenden Pokalniederlagen unter der Woche auf Vorsicht bedacht waren. Der Fokus lag eher auf der Defensive, denn auf spektakulären Angriffsaktionen. So sah auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eine Partie, die sich zunächst eher im Mittelfeld und nicht in den Strafräumen abspielte.

Langsam erarbeiteten sich die Kieler dann ein Übergewicht. Die erste nennenswerte Gelegenheit hatte Steven Skrzybski in der 19. Minute. Dessen Distanzschuss lenkte Heidenheims Torhüter Kevin Müller zur Ecke. Diese Aktion war auch ein Weckruf für die Gäste. Bei einer Doppelchance brachten aber weder Leonardo Scienza noch Paul Wanner den Ball über die Linie (23.).

Heidenheimer Fehler begünstigt die Kieler Führung

Es passte zur aktuellen Situation beider Clubs, dass die Holstein-Führung aus einer unglücklichen Heidenheimer Aktion resultierte. Ein Klärungsversuch von Tim Siersleben misslang, Kiels Max Geschwill köpfte den Ball in den Fünfmeterraum. Dort vollendete Erras ohne Probleme per Kopf.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) entschied Schiedsrichter Frank Willenborg nach einer Aktion von Kiels Kapitän Timo Becker gegen Jonas Föhrenbach zunächst auf Foulelfmeter für Heidenheim. Nach Betrachten der Videobilder nahm der Unparteiische die Entscheidung aber wieder zurück. So konnte Holstein erstmals in der noch jungen Bundesliga-Geschichte des Clubs eine Führung mit in die Halbzeitpause nehmen.

Starker Holstein-Start in die zweite Hälfte

Kurz nach dem Seitenwechsel verpassten die Gastgeber die Gelegenheit, ihren Vorsprung weiter auszubauen. Einen weiteren Distanzschuss von Skrzybski ließ Müller abprallen. Der Nachschuss des erstmals in der Startelf aufgebotenen Phil Harres ging nur knapp am Tor vorbei.

In der Folge zog sich Holstein mehr und mehr zurück. In der 65. Minute verhinderte Kiels Keeper Timon Weiner gegen Mathias Honsak den möglichen Ausgleichstreffer für Heidenheim. Die Hausherren setzten dagegen gefährliche Nadelstiche. Doch Harres (72.) und der eingewechselte Finn Porath (79., 81.) verpassten die Vorentscheidung. Die vergebenen Gelegenheiten waren spätestens beim umjubelten Abpfiff aber schon wieder vergessen.