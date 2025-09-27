Historische 100-Tore-Marke: Kane «glücklich» bei Bayern

München (dpa) - Harry Kane hat nach seinem historischen Tor-Rekord Worte wie «Ehre» und «Stolz» gewählt, um seine eigene Leistung zu würdigen. Beim 4:0 gegen Werder Bremen erzielte der Torjäger seine Tore 99 und 100 für den FC Bayern. Und der Clou: Er schaffte diese Marke in 104 Pflichtspielen für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Bei seiner Bestmarke übertraf er damit in den fünf europäischen Top-Ligen sogar Cristiano Ronaldo und Erling Haaland.

«100 Tore in 104 Spielen – das ist sogar für mich verrückt», sagte Kane lachend. Der Portugiese Ronaldo benötigte bei Real Madrid einst ebenso 105 Partien für die ersten 100 Treffer wie der Norweger Haaland im Trikot von Manchester City. «Es ist eine Ehre, 100 Tore für einen Verein wie Bayern München zu erzielen - und das in Rekordzeit», kommentierte der neue Europa-Rekordler Kane: «Darauf werde ich später mit großem Stolz zurückschauen.»

Die Bayern siegen weiter - und Kane trifft weiter. Und das will er auch noch längere Zeit in München tun. «Ich bin glücklich hier», sagte Kane nach dem Gerede um eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag am Ende dieser Saison und eine mögliche Rückkehr nach England. Sein Vierjahresvertrag endet 2027.

«Ich bin glücklich hier»

Gespräche über eine Verlängerung hätten noch nicht stattgefunden, sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Der 32-Jährige zeigte sich am Freitagabend durchaus offen dafür, aber ohne Hektik. «Es ist ja jetzt nicht mein letztes Vertragsjahr.» Sein Fokus liege aktuell auf Toren und Titeln.

«Dass er den Rekord gemacht hat, und das besser als Ronaldo und Haaland, das ist einfach schön», meinte Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen.

Kompany: Das macht Harry aus

Auch Trainer Vincent Kompany konnte den aktuell herausragenden Bayern-Profi mal wieder nur rühmen: «Was Harry aktuell zeigt, spiegelt wider, wie er sich fühlt. Er bricht Rekord um Rekord – und gleichzeitig arbeitet er so viel nach hinten. Das macht ihn aus. Wer so viele Tore schießt und gleichzeitig so viel für die Mannschaft arbeitet, hat einen riesigen Stellenwert.»