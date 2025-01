Hitlergruß? Musk spricht nach Geste von «schmutzigen Tricks»

Washington/Berlin (dpa) - US-Tech-Milliardär Elon Musk hat sich zu den Vorwürfen geäußert, er habe bei einer Veranstaltung zur Amtseinführung von Präsident Donald Trump eine dem Hitlergruß ähnliche Geste gezeigt. «Ehrlich gesagt, sie brauchen bessere schmutzige Tricks», schrieb er auf seiner Online-Plattform X. Der Vergleich mit Hitler sei eine abgedroschene Masche, ergänzte er in Richtung seiner Kritiker.

Michel Friedman spricht von «Schande»

Der Publizist Michel Friedman kritisierte die Geste im Gespräch mit dem Berliner «Tagesspiegel». Als er die Amtseinführung verfolgt habe, habe er gedacht: «Schande! Die Tabubrüche erreichen einen für die gesamte freie Welt gefährlichen Punkt.» Friedman appellierte an Musk, politische Verantwortung zu zeigen: «War die Handbewegung Ausdruck dieser politischen Identität? So richtig überraschend wäre das nicht. Elon Musk postet und lässt auf X massenhaft antisemitische Tweets posten.»

Musk sprach als Redner in Washington

Trump-Berater Musk war am Montag einer der Redner auf der Bühne vor dem Eintreffen des Präsidenten in der Washingtoner Capital One Arena. Er bedankte sich bei den Anhängern des neuen Präsidenten, hielt dann seine rechte Hand an sein Herz - und streckte sie in einer schnellen Bewegung nach oben. Danach wiederholte er die Geste noch einmal in eine andere Richtung. «Mein Herz fliegt Euch zu», sagte er danach.

Viele Nutzer auf der Plattform X merkten an, dass die Geste an einen Hitlergruß erinnere. Der Nachrichtensender CNN wiederholte die Szene in seinem Programm mehrfach. Die Zuschauer seien selbst klug genug, sich eine Meinung dazu zu bilden, sagte eine Moderatorin.

Bei seinem Auftritt sagte Musk, durch Trumps Wahl sei die «Zukunft der Zivilisation gesichert» worden. Die ganze Menschheit sei an einer Weggabelung gewesen. Zuvor hatte Musk am Tag von Trumps Vereidigung von der «Rückkehr des Königs» geschwärmt.