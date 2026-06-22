Hitzeschutz: Wer besonders betroffen ist

Hitze kann krank machen. Wer bei diesen Temperaturen zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt oder sich nicht vor der Sonne schützt riskiert Sonnenbrand, Hitzeerschöpfung, Hitzschlag, Kreislaufprobleme oder sogar Hitzekollaps.

Besonders betroffen von der Hitze sind unter anderem ältere Menschen. Sie vergessen oft, zu trinken, ihre Körper können zudem den Temperaturausgleich oft schwieriger bewerkstelligen. In diesen Tagen erhalten deswegen alle Hagenerinnen und Hagener ab 75 Jahren, die in Stadtteilen mit besonders hoher Hitzebelastung leben, ein persönliches Anschreiben mit Informationen zum Hitzeschutz sowie Hinweisen auf bestehende Unterstützungsangebote der Stadt.