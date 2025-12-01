Hoeneß stützt Neuer: Unmöglich, wie alle über ihn herfallen

München (dpa) - Uli Hoeneß hält die Kritik an Bayern-Torwart Manuel Neuer nach einigen Patzern bei den vergangenen Spielen des deutschen Fußball-Rekordmeisters für maßlos überzogen. «Ich finde es unmöglich, wie jetzt alle über ihn herfallen. Manuel ist nach wie vor einer der besten Torleute der Welt - und das wird auch so bleiben», sagte der 73 Jahre alte Ehrenpräsident nach einem Auftritt beim Kongress «Sport Marke Medien» in München.

Intensiv diskutiert wird auch seit Monaten, ob Neuer seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag in München ein weiteres Mal verlängern wird. «Ich denke, dass über dieses Thema erst im Frühjahr gesprochen wird», meinte Hoeneß.

Neuer wird Ende März 40. Der Bayern-Kapitän hatte sich nach dem 3:1 im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Wochenende bei seinen Zukunftsplänen auch abwartend geäußert: «Entscheidend wird sein, wie ich mich fühle, gerade in der Rückrunde. Ich muss mir schon meine Gedanken machen, wie es weitergeht.» Neuer spielt seit 2011 für den FC Bayern.

Die Möglichkeit eines Nationalmannschafts-Comebacks von Deutschlands Rekordtorwart bei der WM 2026 wollte Hoeneß nicht beurteilen: «Das müssen er und der Bundestrainer miteinander ausmachen.»

Hoeneß-Tipp: Upamecano verlängert

Neuer hatte nach der Heim-EM 2024, bei der auch schon Julian Nagelsmann der Bundestrainer war, seine Karriere im DFB-Team beendet. «Fakt ist natürlich, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein», sagte er am Wochenende angesprochen auf ein DFB-Comeback.

Optimistisch ist Hoeneß hinsichtlich eines Verbleibs von Innenverteidiger Dayot Upamecano (27) beim FC Bayern: «Ich denke, dass er verlängert.» Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft am Saisonende aus. Upamecano könnte dann ablösefrei wechseln, der Spieler ist bei einigen Topclubs in Europa ein interessanter Kandidat. Unter Trainer Vincent Kompany habe sich Upamecano «zu einer Spielerpersönlichkeit» entwickelt, bemerkte Hoeneß.