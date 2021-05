Hörerfragen: Wann öffnen Kinos, wann Indoor-Spielplätze?

Wann öffnen endlich wieder die Kinos?

Kleinere Veranstaltungen seien erlaubt, lies die Landesregierung Nordrhein-Westfalens häufig verlauten. Bislang wurden aber Kinos nie richtig erwähnt. Wir haben beim NRW-Gesundheitsministerium nachgefragt. Was ist mit den Kinos? Wir haben die Antwort für euch:

Befindet sich eure Stadt oder euer Landkreis noch in der Corona-Notbremse - also über einer Sieben-Tages-Inzidenz von 100, dann bleiben Kinos zu - mit Ausnahme der Autokinos. Liegt eure Kommune unter einer Inzidenz von 100 dann gilt: Normale Kinos bleiben geschlossen. Freiluftkinos mit maximal 500 Zuschauern dürfen öffnen - natürlich mit Abstand und Negativ-Tests. Das gilt auch für andere Kulturveranstaltungen an der frischen Luft.

Die klassischen Kinos dürfen erst ab einer Inzidenz von unter 50 öffnen. Das trifft im Moment nur auf drei Kommunen in NRW zu - darunter Münster.

Was ist mit Indoor-Spielplätzen - wann öffnen die?

Für Indoor-Spielplätze sieht es nicht so gut aus - ärgerlich für viele Kinder und deren Eltern. Indoor-Spielplätze bleiben die ganze Zeit über geschlossen. Auch wenn die Infektionszahlen richtig niedrig sein sollten. Da kann man halt nicht so genau die Einhaltung der Abstandsregeln unter den Kindern kontrollieren. Das kann man auf einem normalen Spielplatz zwar auch nicht - aber wenigstens sind die Kinder dort an der frischen Luft.

Autor: José Narciandi