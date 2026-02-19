Hohenlimburger Bauverein wird 100
Es beginnt alles an einem kalten 7. April 1926. 20 Uhr 30. Schlossbrauerei, Hohenlimburg... Gründungsvater Georg Scheer und seine Mitstreiter sitzen zusammen und wollen etwas bewegen. Eine Genossenschaft, für Hohenlimburg.
Das Jubiläum wird gleich mehrfach gefeiert: unter anderem mit Events und Ausflügen für die Mieterschaft. An die Sorpe, in den Ketteler Hof oder auch ins Dortmunder Fußballstadion. Infos HIER!
