Hohes Interesse an Krieg und Krimi und Fußball

Berlin (dpa) - Das Interesse an den täglichen Sondersendungen zum Ukraine-Krieg ist weiterhin hoch - summiert hatten die Sendungen der großen Sender am Mittwoch wieder mehr als 13 Millionen Zuschauer.

Den ARD-«Brennpunkt» («Krieg gegen die Ukraine») sahen am Mittwoch nach der 20-Uhr-«Tagesschau» im Ersten 5,01 Millionen (16,2 Prozent), das «RTL Aktuell Spezial: Krieg in der Ukraine» zur gleichen Anfangszeit 2,60 Millionen (8,4 Prozent), das ebenfalls ab 20.15 Uhr gesendete «Ukraine Spezial - Krieg in Europa» bei Sat.1 880.000 Zuschauer (2,8 Prozent) und bei ProSieben 850.000 (2,8 Prozent) und das «ZDF spezial: Krieg in Europa» ab 19.30 Uhr 4,39 Millionen (15,2 Prozent).

Jenseits des Kriegsgeschehens lockte in der Primetime mal wieder das Zweite das meiste Publikum an. Den ZDF-Krimi «Friesland - Aus dem Ruder» mit Theresa Underberg schauten ab 20.15 Uhr im Schnitt 6,74 Millionen Leute (22,4 Prozent), das vom Ersten ab 20.45 Uhr übertragene DFB-Pokal-Spiel VfL Bochum gegen den SC Freiburg (1:2) 4,37 Millionen (17,3 Prozent) und die Kuppelsoap «Der Bachelor» bei RTL (Folge 6) 1,90 Millionen (6,6 Prozent).

Dahinter lagen die ProSieben-Show «TV total» ab 20.30 Uhr mit 1,23 Millionen Zusehenden (4,1 Prozent), die Sat.1-Rankingshow «111 alberne Angeber!» (1,00 Millionen/3,5 Prozent), das Historienabenteuer «The Revenant – Der Rückkehrer» mit Oscar-Preisträger Leonardi DiCaprio bei Kabel eins (1,03 Millionen/3,9 Prozent) sowie die ZDFneo-Krimiwiederholung «Wilsberg: Unter Anklage» von 2007 (960.000/3,2 Prozent) und die Krimiserie «Bones – Die Knochenjägerin» bei Vox (900.000/3,0 Prozent).