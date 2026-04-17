HoLiBau ist 100
Angefangen hat alles am 7. April 1926. In der Schlossbrauerei, dem jetzigen Werkhof, gründet sich der Hohenlimburger Bauverein. In diesem Jahr wird das erste Jahrhundert gleich mehrfach gefeiert. Es gibt verschiede Events und Ausflüge für die Mieter. Heute haben sich Partner und Wegbereiter getroffen - bei der offiziellen Feier gab es unter anderem eine Podiumsdiskussion zu aktuellen Lage.
Veröffentlicht: Freitag, 17.04.2026 12:39
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Oberbürgermeister Dennis Rehbein lobte das große Engagement des Bauvereins, auch über Hohenlimburg hinaus. Der Vorstandsvorsitzende - Ulrich Schulze-Witteborg - setzt auch in Zukunft auf das Bereitstellen von bezahlbarem Wohnraum, der aktuellen Ansprüchen genügt.
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DER BEITRAG
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