HoLiBau ist 100

Angefangen hat alles am 7. April 1926. In der Schlossbrauerei, dem jetzigen Werkhof, gründet sich der Hohenlimburger Bauverein. In diesem Jahr wird das erste Jahrhundert gleich mehrfach gefeiert. Es gibt verschiede Events und Ausflüge für die Mieter. Heute haben sich Partner und Wegbereiter getroffen - bei der offiziellen Feier gab es unter anderem eine Podiumsdiskussion zu aktuellen Lage.