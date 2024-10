«Holiday on Ice»: Sasha und Sarah Engels singen bei Eisshow

(Köln) - Mit den Gaststars Sasha (52, «This Is My Time»), Sarah Engels (31, «I Miss You») und Loi (22, «Gold») geht die Eisshow «Holiday On Ice» in diesem Herbst auf Deutschlandtour. «Es ist eine große Ehre für mich. "Holiday On Ice" war gefühlt schon immer da, bereits als Kind. Es ist jedes Jahr innovativ und kreativ», sagte Popsänger Sasha bei der Vorstellung der neuen Show «Horizons» in Köln.

Die neue Produktion verspricht ein Erlebnis, «das die Schönheit, Energie und Faszination der Stadt auf dem Eis zum Leben erweckt». Die Gaststars sind in ausgewählten Städten dabei, Engels bereits zum zweiten Mal. Sasha präsentiert an fünf Orten seine Songs «If You Believe» und «Lucky Day» - allerdings nicht auf Schlittschuhen.

Sasha und seine Erfahrungen auf Eis

«In einer Eishalle am Möhnesee habe ich meine ersten und einzigen Erfahrungen gemacht als Teenager. Und in meiner verwobenen Erinnerung war ich gar nicht so schlecht», sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. «Einmal bin ich bei der Eisdicso aber derbe auf den Kopf gefallen, weil ich einer damals Angebeteten mit einem Trick imponieren wollte. Meine Showacts auf Eis zu präsentieren, käme aktuell noch etwas zu früh.»

Die neue «Holiday On Ice»-Show gastiert bis Ende April 2025 in 22 Städten und startet am 17. November in Grefrath in der Nähe von Krefeld (Nordrhein-Westfalen).