Hollywood-Star Naomi Watts wird mit Sternen-Plakette geehrt

Veröffentlicht: Dienstag, 07.10.2025 00:23

Die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts wird auf dem «Walk of Fame» mit einem Stern verewigt. Ihren Durchbruch in Hollywood feierte sie mit «Mulholland Drive».

Naomi Watts
© Marco Barada/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Auszeichnung

Los Angeles (dpa) - Die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts findet im Herzen von Hollywood einen festen Platz. Der 57 Jahre alte Star soll am 13. Oktober auf dem «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette verewigt werden. Nach Angaben der Veranstalter ist es die 2.825. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. 

Watts hatte 2001 ihren Durchbruch in David Lynchs Thriller «Mulholland Drive». Lynch (1946 - 2025) und Watts arbeiteten nach «Mulholland Drive» für die Kurzfilm-Serie «Rabbits» (2002) sowie die dritte Staffel der Serie «Twin Peaks» (2017) zusammen. Die Schauspielerin war unter anderem auch in Peter Jacksons Neuverfilmung von «King Kong», Tom Tykwers «The International» und Filmen wie «Birdman», «Schloss aus Glas» oder «The Book of Henry» zu sehen. 

Die erste Oscar-Nominierung erhielt sie 2004 für ihre Rolle in «21 Gramm», eine weitere 2013 für ihren Part in «The Impossible». 

2023 heiratete Watts ihren langjährigen Partner und Kollegen Billy Crudup. Die beiden hatten sich am Set der Netflix-Thrillerserie «Gypsy» aus dem Jahr 2017 kennengelernt. Vor ihrer Beziehung mit Crudup war Watts viele Jahre mit dem Schauspieler Liev Schreiber zusammen, mit dem sie zwei Kinder hat.

© dpa-infocom, dpa:251006-930-130232/1

