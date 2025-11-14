Navigation

Hollywoodstar in Berlin: So war Demi Moores Auftritt

Veröffentlicht: Freitag, 14.11.2025 21:51

Fans warteten schon lange vorher: Schauspielerin Demi Moore ist in der Hauptstadt und stellt mit Billy Bob Thornton die Fortsetzung der Ölserie «Landman» vor. Für beide gibt es ein Geschenk.

Demi Moore
© Jens Kalaene/dpa

Leute

Berlin (dpa) - Hollywoodstar Demi Moore (63) ist in Berlin. Gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Billy Bob Thornton (70) stellte sie die zweite Staffel der Serie «Landman» vor - darin spielt sie die Gattin eines Ölunternehmers. Über eine Zusage musste sie nicht lange nachdenken, wie sie erzählte. 

Sie schätze alles, was Serienschöpfer Taylor Sheridan («Yellowstone», «Hell or High Water») geschrieben habe. «Ich habe mich mit ihm getroffen, hatte kein Drehbuch. Und es war sofort ein Ja», sagte Moore im Zoo Palast. 

Die US-Amerikanerin («Ghost - Nachricht für Sam», «Die Akte Jane») hatte mit dem Horrorfilm «The Substance» ein großes Comeback gefeiert. Für die Rolle war sie erstmals für einen Oscar nominiert. 

Billy Bob Thornton über sein Verhältnis zu Geld 

Die Serie «Landman», die beim Streamingdienst Paramount+ läuft, erzählt von der Ölindustrie in Texas, ihren Machenschaften und dem Streben nach Profit. Welches Verhältnis hat Billy Bob Thornton zu Geld? 

«Ich bin nicht verrückt nach Geld», sagte der Oscar-Preisträger der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist mir nicht wichtig. Solange ich machen kann, was ich liebe, und meine Familie versorgen kann, bin ich glücklich.» 

Bei der Premiere posierten die beiden mit ihrer Kollegin Ali Larter für die Fotografen. Moore kam im schwarzen Kleid, trug dazu helle Bluse und Krawatte. Auf der Bühne erzählten sie einige Minuten von den Dreharbeiten. Zum Abschluss gab es ein Geschenk - einen Berliner Bären.

Billy Bob Thornton
Billy Bob Thornton ganz nah in Berlin.© Jens Kalaene/dpa
Billy Bob Thornton ganz nah in Berlin.
© Jens Kalaene/dpa
Europapremiere der zweiten Staffel der Serie «Landman»
Stellten die neue Staffel der Serie «Landman» in Berlin vor: Ali Larter (v.l.), Billy Bob Thornton und Demi Moore.© Jens Kalaene/dpa
Stellten die neue Staffel der Serie «Landman» in Berlin vor: Ali Larter (v.l.), Billy Bob Thornton und Demi Moore.
© Jens Kalaene/dpa

