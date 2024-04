Holstein Kiel hat Aufstieg vor Augen - Auch der HSV siegt

Nürnberg (dpa) - Holstein Kiel hat seinen Marsch in Richtung Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp feierte beim 4:0 (3:0) in Nürnberg ihren vierten Zu-Null-Sieg nacheinander.

Damit haben die Kieler als Tabellenzweiter sechs Spieltage vor dem Saisonende schon sieben Punkte Vorsprung auf Relegationsrang drei, wo aktuell der Hamburger SV liegt. Die Hanseaten besiegten den Abstiegskandidaten 1. FC Kaiserslautern in einer ansehnlichen Partie mit 2:1 (1:1). Fortuna Düsseldorf kann den HSV am Sonntag aber wieder verdrängen.

Der 1. FC Magdeburg rutscht immer tiefer in den Abstiegskampf. Das Team von Christian Titz kam bei Aufsteiger SV Elversberg nicht über ein 0:0 hinaus und wartet damit schon seit fünf Liga-Partien auf einen Torerfolg. Magdeburg ist mit 32 Zählern zwar weiter Zwölfter, doch der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch zwei Punkte. Schon am Sonntag könnten der FC Schalke 04 und Eintracht Braunschweig am Titz-Team vorbeiziehen. Elversberg hat mit 36 Punkten zwar ein etwas größeres Polster, ist gerade angesichts des eigenen Formtiefs aber ebenfalls noch nicht durch.