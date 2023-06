Holzhütte am Quambusch brennt

Am Quambusch gibt es zur Zeit Probleme durch dichten Qualm. Laut Feuerwehr herrscht eine Geruchsbelästigung, und es gibt Rauchniederschlag. Der Grund: Am alten Sportplatz am Quambusch steht eine Holzhütte in Flammen. Anwohner sollten nach drinnen gehen und Fenster und Türen geschlossen halten.





© Alex Talash