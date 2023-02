Huawei Watch Buds: In dieser Smartwatch stecken Kopfhörer

Berlin (dpa/tmn) - Huawei hat eine aufklappbare Smartwatch mit integrierten kabellosen Kopfhörern angekündigt. In der Watch Buds getauften Uhr liegen und laden zwei besonders kleine In-Ears. Und zwar gleich unterm Ziffernblatt, das per Knopfdruck aufspringt. Daran haften die Ohrhörer praktischerweise auch gleich magnetisch an.

Während die In-Ears aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und Touch-Steuerung mitbringen, wartet die Smartwatch mit diversen Fitnessfunktionen, Herzfrequenzmessung sowie Schlafanalyse auf und kann den Blutsauerstoffgehalt ermitteln. Ihr AMOLED-Display misst 1,43 Zoll (466 mal 466 Pixel).

Die Uhr-Ohrhörer-Kombi hat ihren Preis und trägt am Handgelenk etwas mehr als gewöhnlich auf: 500 Euro setzt Huawei für die rund 1,5 Zentimeter dicke Uhr an, die vor Spritzwasser geschützt, aber nicht wasserdicht ist. Verkaufsstart soll der 1. März sein.